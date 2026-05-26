◇Bリーグ・チャンピオンシップ（CS）ファイナル最終戦琉球64ー72長崎（2026年5月26日横浜アリーナ）2戦先勝方式の最終戦で、先勝した琉球（ワイルドカード）は64―72でCS初挑戦の長崎（西地区1位）に敗れ、2連敗で3季ぶり2度目の頂点を逃した。前半13点のビハインドと出遅れたが、後半に猛追。第4Qには琉球一筋のベテラン岸本隆一の得点で一時3点差まで詰めたが、相手の背中を捉えることはできなかった。ヴィック・ロ