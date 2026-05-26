１９６６年の静岡県一家４人殺害事件で再審無罪となった袴田巌さんの姉・袴田ひで子さんは２６日、国会内で行われた中道改革連合・立憲民主党・公明党合同法部部会に出席した。国会ではこの日、高市早苗首相も出席した衆議院本会議で、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が審議入りした。政府案は検察による抗告を原則禁止として「十分な根拠がある場合」に限り例外的に認めた。検察側から開示された証拠については再審手続き