【マクドナルド】から、愛らしいキャラクターが目を引く新作シェイクが登場しました。ブルーベリーのフルーティーな風味とヨーグルトの爽やかさが合わさった、見た目も鮮やかなシェイクは、甘いものでリフレッシュしたいときにピッタリ！ 期間限定品なので、気になる人は早めにお試しください。 目を引く可愛さ！ グリマスが描かれた限定パッケージ 今回ご紹介するのは「グリ