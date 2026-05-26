俳優の本木雅弘、菅田将暉、宮舘涼太、吉高由里子が26日、都内で開催された映画『黒牢城』ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに出席。本木は宮舘と一緒に華麗なターンを見せて会場を大いに沸かせた。【写真】ピンクのドレス姿で登場した吉高由里子の全身ショット本作は、暴虐な織田信長のやり方に反発し籠城作戦を決行した荒木村重（本木）が、妻・千代保（吉高）を心の支えに城と人々を守ろうと苦心する中で、牢屋