&TEAM 誕生から1年が経ったあなぶきアリーナ香川。トップアーティストの公演などで多くの人を呼び込む施設となっています。アーティストはこのアリーナをどう感じているのでしょうか。 人を呼び込むアリーナ香川初公演「&TEAM」に聞く BTSの後輩にあたる日本発のグローバルグループ「&TEAM」。 2025年、日本と韓国、それぞれでミリオンを達成し、5月からツア&