女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026May」を行った。メインはアーティスト・オブ・スターダム選手権で王者組のフキゲンです★、吏南、小波組に挑戦者組のレディ・C、妃南、壮麗亜美組が対戦した。場外戦では吏南がレディ・Cを小波が妃南をフキゲンです★が壮麗を椅子攻撃。リングに戻ってもHATE軍が連係を見せる。レディ・Cはフキゲンです★にジャイアント・スイングで妃南へつなぐ