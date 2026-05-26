政府は26日、都道府県警がサイバー警察部を設置できることを法案に盛り込んだ改正警察法施行令を閣議決定した。公布・施行は29日。サイバー情勢の深刻化に対応するため、人材や捜査情報を集約、取り締まりを徹底していく。設置に関しては各警察が発生状況に応じて決める。 取り扱う事案や人員が少ない県警には同部を新設せず、部門的な横断がある警務部にサイバー部門を集めると想定。2027年度以降に組織改編