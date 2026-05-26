乃木坂46の川粼桜さん（23）の1st写真集が、26日に発表された『第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026』のジャンル別『写真集』で期間内売り上げ9.2万部を記録。上半期1位を獲得しました。『乃木坂46川粼桜 1st写真集 エチュード』は4月14日の発売直後に週間7.7万部を売り上げ、4/27付『オリコン週間BOOKランキング』および、同ランキングジャンル別『写真集』で1位に。5/4付では2週連続でジャンル別『写真集』1