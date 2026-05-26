◇交流戦DeNA1―7オリックス（2026年5月26日横浜）DeNA先発・平良拳太郎にとって、悔やまれる初回の投球だった。先頭の西川に二塁打を浴びると、1死から連続四死球で満塁に。ここで山中に先制の中前適時打を許した。さらに中川の中犠飛、野口の2点二塁打とオリックス打線の勢いにのまれ、あっという間に4点を失った。2〜5回は無失点と立ち直っただけに「もう少し早い段階で修正できればよかった」と唇をかんだ。前