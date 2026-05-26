2026年4月26日に行われたロンドンマラソンで、セバスチャン・サウェ選手が1時間59分30秒という驚きのタイムを打ち出しました。サウェ選手が履いていた「adidas」の最新厚底シューズにも注目が集まっていますが、そのシューズは片足97gという軽さだけではなく、トランポリンのように弾む特許出願中の構造に大きな特徴があるのです。【画像】サウェ選手が履いていた最新厚底シューズ史上初の“2時間切り”4月26日に行われたロンドン