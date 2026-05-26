DeNA・筒香嘉智内野手（35）が交流戦初戦となった26日のオリックス戦を体調不良で欠場した。試合前試合に参加せず、ベンチ入りメンバーから外れた。相川監督は「体調不良です」と説明。すぐに出場選手登録を抹消することは考えておらず、27日以降の試合出場については様子を見ながら判断する。