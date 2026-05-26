長女への暴行容疑で警視庁に逮捕され、その後、釈放されたことを受け、26日に辞任した巨人の阿部慎之助監督。会見では、長女からの手紙も読み上げられ、「チャットGPTに相談して児童相談所に電話した」などと経緯が明かされました。◇26日正午前、プロ野球・巨人の監督を辞任した阿部慎之助監督が会見を開きました。巨人・阿部慎之助監督（47）「本日はこのような謝罪の場を設けていただきまして誠にありがとうございます。