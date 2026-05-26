タレント王林（28）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、ホテルでの心霊体験について明かした。トークテーマは「住まいのトラブル110番」。青森県出身の王林は、東京での仕事でも日帰りすることがあり、地元愛の深さで知られる。「私は今、東京にも家を設けたんですけど、その前はホテルだった」と明かし、「そのホテルがよく、いる。現れる」とも。女性の霊を感じることがあったと