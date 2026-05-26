◇交流戦中日1―0楽天（2026年5月26日バンテリンD）中日先発の左腕・マラーが待望の今季初勝利を手にした。来日2年目で最長の8回を投げて5安打無失点の快投。今夏には第1子が誕生予定で「もっとたくさん、ウイニングボールをもらえるようにしたい」と笑みを広げた。変化球主体に打たせて取る投球。6回まで一度も先頭打者の出塁を許さず、二塁も踏ませなかった。1―0の7回に2安打で1死一、二塁とされるも太田をナック