timeleszの菊池風磨さん（31）の作品が、26日に発表された『第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026』のジャンル別『写真集』男性ソロで1位を獲得。コメントを寄せました。1位を獲得したのは、菊池さんの初となるソロ写真集『Latido』に加え特典が付いた『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX【初回限定版】』。期間内売り上げ5.1万部を記録し、写真集ジャンル全体でも3位にランクインしました。写真集『Latido』は、ス