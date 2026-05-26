歌手でタレントのあのの所属する「トイズファクトリー」が26日、公式サイトを更新。テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内で、女優でタレントの鈴木紗理奈（48）に対して「嫌い」と発言した騒動をめぐって、謝罪した。「一連の事態に関するお詫び」とし「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑を