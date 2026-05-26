阪神は交流戦開幕戦となった２６日の日本ハム戦（甲子園）に０―４で完封負けを喫し、連勝は５でストップした。打線が日本ハム先発の昨季沢村賞右腕・伊藤大海投手（２８）の前に沈黙。４点を追う９回には３連打で無死満塁の好機をつくったが、あと１本が出なかった。藤川球児監督（４５）は「無四球ですもんね。攻めて攻めて、ここまでくるまでもフォアボールが少ない投手。いい投球をされた」と脱帽。１３０球を投じながら無