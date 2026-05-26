スターダム２６日の後楽園大会でＩＷＧＰ女子王者の朱里（３７）が山下りな（３７）をＶ３戦の対戦相手に指名した。この日朱里は虎龍清花と組んで山下＆青木いつ希、ＡＺＭ＆コグマ、水森由菜＆さくらあやの３組と４ＷＡＹタッグ戦で激突。試合は惜しくも虎龍がさくらのさくらっちで丸めこまれて３カウント。朱里のチームは敗北した。試合後マイクを握った朱里は「自分はＩＷＧＰやりたい選手がいます」と激闘を終えたばかり