第２回「鬼平犯科帳祭」が２６日、東京・浅草公会堂で開催され、主演の歌舞伎俳優・松本幸四郎らが登壇した。特別先行版「鬼平犯科帳本所の銕（てつ）／密告」（山下智彦監督、７月１０日公開）をＰＲするイベント。今作から火野正平さん（２０２４年死去、享年７５）が演じていた密偵・相模の彦十を、尾美としのりが演じることがこの日、発表された。尾美は、中村吉右衛門さんが主演したドラマ版「鬼平」で“うさ忠”こと