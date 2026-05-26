歌手の松崎しげるが主催する恒例の音楽フェス「黒フェス」が、９月６日に東京・豊洲ＰＩＴで開催される。同フェスの第１弾出演者が２６日、発表された。デビュー４５周年の２０１５年に初開催した同フェスは、今年で１２年目を迎える。松崎のトレードマークでもある小麦色の肌にちなみ、開催日の９月６日は日本記念日協会から「松崎しげるの日（クロの日）」と認定されている。出演が発表されたのは松崎をはじめ、レギュラー