◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―０楽天（２６日・バンテリンドーム）楽天・荘司康誠投手（２５）は７回６安打１失点と好投したが、今季５敗目を喫した。力投は報われなかった。２回先頭で細川に左翼へソロを浴びて、先制点を献上。それでもその後は走者を出しながら粘った。３回は２死一、二塁のピンチを切り抜け、４回も２死一、三塁を無失点に抑え込んだ。尻上がりに状態を上げ、７回６安打１失点５奪三振。先発