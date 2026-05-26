◆日本生命セ・パ交流戦ソフトバンク８―３（２６日・東京ドーム）ソフトバンクが２年連続１０度目の交流戦優勝へ好スタートを切った。３回１死から正木の２号ソロで先制すると、連続四球を挟んだ１死一、二塁で本塁打＆打点のリーグ２冠の栗原が１３号３ラン。続く山本恵も１号ソロで続いた。１イニング３発は１９年７月２３日のロッテ戦（ヤフオクドーム）以来、７年ぶり。今年初めてビジター球場を訪れて、試合前練習からベ