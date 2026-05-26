２３日、石阡県の「村味」シリーズイベントで料理を作る参加チーム。（銅仁＝新華社記者／李凡）【新華社銅仁5月26日】中国貴州省銅仁市石阡（せきせん）県でこのほど、農村の料理や文化を紹介する「村味」イベントが開催された。省内各地の代表チームが参加し、ジャガイモや牛肉を使って郷土料理を作った。会場では各地の団体がコーラオ族の民俗行事「石阡毛竜」やミャオ族の伝統舞踊「蘆笙舞」などを披露したほか、ロボット