甘さも、ときめきも、自分らしく楽しみたい♡そんな気分にぴったりな新作ランジェリーシリーズ「メロリック」が登場しました。クリアストーンから発表された今回のコレクションは、“カクテル”をテーマにした華やかな世界観が魅力。カラーもディテールもそれぞれ個性たっぷりで、眺めているだけでも気分が上がるラインナップです。人気コスプレイヤー・白田まいさんが着こなす、