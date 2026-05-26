優れた国際報道に贈られる「山本美香記念国際ジャーナリスト賞」の授賞式が都内で行われ、香港での言論弾圧を描いた佐藤充則さんらが受賞しました。「山本美香記念国際ジャーナリスト賞」は、2012年にシリアでの取材中に銃撃を受け、亡くなった山本美香さんの遺志を引き継ぎ、優れた国際報道を行った個人に贈られるものです。26日、都内で第13回の授賞式が行われ、言論弾圧が進む香港をテーマにしたドキュメンタリー「紅線 Red Lin