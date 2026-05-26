袴田巌さんの姉・ひで子さんは、再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案について争点の「証拠の開示」と「抗告の禁止」が盛り込まれない場合は、法案成立を急ぐべきではないと訴えました。袴田ひで子さん「巌の身に起きたことが、この世界から冤罪をなくすことに繋がるように、切に願っております」1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑判決を受け、その後、再審無罪となった袴田巌さんの姉・ひで子さんは、中道・立