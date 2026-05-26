11回西武1死二塁、渡部が右翼線に決勝の適時二塁打を放つ＝神宮西武が競り勝って3連勝。渡部は七回に均衡を破る適時打、さらに延長十一回に勝ち越しの適時二塁打と、2安打2打点の活躍。最後を締めた佐藤隼がプロ初セーブを挙げた。ヤクルトのキハダは踏ん張れずに今季初失点で初黒星。