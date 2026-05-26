俳優の石田純一さん（72）が26日、『みんなのあんしん100年プロジェクト』プレス発表会に、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつさん（45）、新田恵利さん（58）と登場。老化について心がけていることや介護を“受ける側”になった将来を考え、今から準備できることを語りました。石田さんは「自身で老化を感じられることはあるか」という質問に対し、「いや、それありますね。だいぶポンコツになってきたなっていう部分もある