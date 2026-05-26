高齢の両親や義両親が、普段の買い物のセルフレジで苦戦……そのような話を聞いたことはありますか？店員さんを呼んで、なんとかレジを通すこともあるかもしれません。実の母親からそのような話を聞いた旦那さんが、ママに対してとんでもないことを言い出しました。ママスタコミュニティのあるママからの相談です。『義実家に1年ぶりに行き、義母と顔を合わせました。よく行く近場のスーパーが全てセルフレジになった話になり、6