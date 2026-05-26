私はミドリ（60代）。数年前に夫に先立たれ、ひとり暮らしをしています。近所に住む長女（リョウコ、35歳）は何かと私を気にかけ、話を聞いてくれています。次女（アヤ、33歳）は隣県に住み、息子（タクト、29歳）は都会でひとり暮らし中です。私は子どもたちのなかで息子に一番思い入れが強く、いつでも何をしているか心配でたまりません。でも息子は何を思ったか、就職して遠く離れていってしまいました。最近は連絡すらよこさな