▼平田 研知事のコメントは以下の通り 長崎ヴェルカのBリーグチャンピオンシップ優勝、誠におめでとうございます。 長崎ヴェルカは西地区優勝の勢いそのままに、チャンピオンシップの舞台においても、代名詞である“堅守速攻”を軸としたダイナミックかつ統率のとれた戦いぷりで強豪を次々に破り、ついに年間優勝の栄冠を勝ち取られました。 今回の優勝は、クラブ創設時からの強固なチームディフェンスとスピ