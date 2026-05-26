＜Norton Next Generation Tournament（1日競技）◇26日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞ 日本予選で補欠となっていた早川夏未の「全米女子オープン」出場が決まった。2022年にも同じく日本予選から出場を果たしており、4年ぶり2度目の海外メジャー挑戦。今大会は2アンダーの14位タイと不本意な結果に終わったが、この悔しさは世界の舞台にぶつけてくる。マスクをとると素敵な笑顔朗報が届いたのはこの日の