＜Norton Next Generation Tournament（1日競技）◇26日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞ 今季初出場の川畑優菜が6アンダーで並んだ藤川玲奈との4ホールに及ぶプレーオフを制し、ツアー初優勝を飾った。現在は台湾ツアーを主戦場とする21歳。「今日は父の誕生日。優勝をプレゼントできたのが一番嬉しいです」と孝行娘ぶりを発揮した。白熱のプレーオフの模様LIVE配信！アーカイブパーをセーブする川畑とバ