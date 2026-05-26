にじさんじ所属の男性VTuberユニット・ROF-MAOの剣持刀也さんがユニット活動を“修了”することが26日、公式Xで発表され、同時にユニットの活動が休止になることを報告。SNSではファンの悲しみの声と共に応援する声が広がっていました。■ROF-MAO・剣持刀也、ユニットの活動修了公式Xでは、“「ROF-MAO」の活動についてのお知らせ”とし、「2026年5月28日（木）をもちまして、所属メンバーの『剣持刀也』がROF-MAOとしてのユニッ