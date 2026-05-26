お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が26日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演し、初仕事で「俺、売れへんな」と感じたことを明かした。新山は今週のアシスタントとして出演。ゲストの俳優・細田佳央太が記憶に残る初仕事が「首都高速道路のCMだった」と語った後、新山の駆け出し時代の話題になった。新山はNSC（吉本総合芸能学院）を卒業した後、最初の仕事はお