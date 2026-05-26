去年1年間の拾得物・落とし物の受理件数は28万6110件で前の年より4万4000件あまり増えています。 現金は14年連続で2億円超えで、中には1800万円ほどの現金を拾ったケースもありました。 また、虹色クワガタやカリフォルニアキングスネークなど在来種ではない生き物の落とし物もあったということです。