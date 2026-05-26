◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）伊藤に完封負けを喫した中、森下がチーム唯一のマルチ安打を放った。4回1死から左前打を放つと、4点を追う9回には133キロのスイーパーをとらえて左前へ。この後佐藤輝、大山がこの日初安打で続いて無死満塁となり、甲子園はこの日一番の盛り上がりを見せた。9回に一打については「先頭だったので出塁することができて」と振り返る一方、脱帽したのは試合の流れの中で