高校生の採用を計画している企業が人材を確保しようと、高校の教師に向け仕事内容をPRしました。 新潟市中央区で開かれた企業と高校教師の情報交換会。210の企業の採用担当者と22の高校が参加しました。 【杉山萌奈アナウンサー】 「工業高校のブースには採用側の長い列ができています。例年以上に今年は高校生の採用に意欲的な企業が多いということです」 ハローワーク新潟管内の今年3月の高卒の求人