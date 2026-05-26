【ニューヨーク共同】連休明け26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比01銭円高ドル安の1ドル＝159円15〜25銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1629〜39ドル、185円18〜28銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行方を見極めたいとの思惑から、様子見ムードが強かった。