プロ野球の「日本生命セ・パ交流戦2026」は26日、各地で開幕して全6試合が行われ、セ・リーグで勝利したのは最下位の中日だけと今年も厳しいスタートとなった。セ・リーグ首位の阪神は0―4で日本ハムに敗れ、2位のヤクルトは延長11回の末に1―2で敗戦。3位の巨人は3―8でソフトバンクに敗れた。4位のDeNAは1―7でオリックスに敗れ、5位の広島は1―3でロッテに黒星。6位の中日だけが1―0で楽天を下した。初戦を終え、セ・リ