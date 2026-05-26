取材に応じるプロ野球巨人の阿部慎之助前監督。左は長女の手紙を読む代理人＝26日午前、東京・大手町長女への暴行容疑で逮捕された巨人の阿部慎之助監督の辞任を巡り、児童相談所に通報した長女への誹謗中傷がSNSに広がっている。専門家は背景に、SNSには扇情的な投稿ほど関心を集めやすいという特徴があると指摘。「悪質性によっては侮辱罪などが成立する余地もある」と注意喚起した。「浅はか」「辞任に追い込まれた阿部慎之