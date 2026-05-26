生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスで読売新聞の記事や画像を無断で利用しているとして、読売新聞東京本社、大阪本社、西部本社の３社が米新興企業パープレキシティを相手取り、記事の利用差し止めと約２１億円の損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論が２６日、東京地裁（渋谷勝海裁判長）であった。パープレキシティ側は、読売側の訴えが不適法だとして却下するよう求め、争う姿勢を示した。訴状によると、パープレキ