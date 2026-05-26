女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026May」を行った。フワちゃんはHANAKO、舞華、葉月、安納サオリ組は稲葉あずさ、ビー・プレストリー、琉悪夏、上谷沙弥、刀羅ナツコ組と10人タッグで対戦。フワちゃんは琉夏悪と先発。早くも師匠の葉月と連携。しかし、ビーが介入。ビーがフワちゃんをいたぶる。フワちゃんは上谷に脳天砕きに卍固め、HATE軍がフワちゃんに串刺しからキック。最後