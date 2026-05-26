日本テレビ系「おしゃれクリップ」が２４日、放送され、モデルでタレント、３児の母の吉川ひなの（４６）が出演。７年振りにテレビ出演を果たした。１３歳でデビューし、１０代で芸能界を席巻したひなの。１９歳で人気ミュージシャンと結婚したが、７カ月で離婚。当時は“ままごと婚”とバッシングを受けたが、「ままごと婚、だったと思います」と苦笑いで振り返った。２０１１年１１月に一般男性と再婚し、ハワイに移住。ハワ