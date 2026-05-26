米国・ＷＷＥの?ビースト?ことブロック・レスナー（４８）が、引退示唆から復活する胸中を明かした。４月の祭典「レッスルマニア４２」で、?ルーラー（支配者）?オバ・フェミ（２８）に５分足らずでフォール負け。新旧怪物対決で惨敗を喫したことで、リングにオープンフィンガーグローブとシューズを置き、引退の意志を示した。ロウのアダム・ピアースＧＭも本人に代わり引退届を提出したというが、ビーストは先週のロウで突如