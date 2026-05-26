タレント・あの（年齢非公表）の所属事務所「トイズファクトリー」が２６日、公式サイトを更新。あの、タレントの鈴木紗理奈（４８）を巡る騒動について声明を発表した。同サイトは「一連の事態に関するお詫び」と題した文書を掲載。「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し、上げます。この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関