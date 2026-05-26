タレントの王林が２６日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。幽霊と遭遇した際にまいた“ある物”を明かす一幕があった。今回は「住まいのトラブル１１０番」。この日、幽霊などに遭遇した心霊現象の話題になると「会ったことあります。私が今、東京に家をもうけたんだけど、それまではホテルだったんです。そのホテルがよく（幽霊が）いる」と話し出した王林。「塩をまくといいと聞いた