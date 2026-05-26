ヴィンセント加中銀副総裁 構造変化によるショックが増えるほど、政策決定の明快さは失われる 経済が構造変化を伴うショックに直面すればするほど、我々の金融政策決定の明快さは失われる 労働市場における構造変化は、カナダ銀行の任務をより複雑にしている 我々の主な課題の一つは、構造的な変化と周期的な（循環的な）変動を正確に区別することだ 金融政策では、貿易摩擦や人口高齢化によって引き起こされる供給力の低下