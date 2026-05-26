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米１０年債利回りは４．４８１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:52）（日本時間21:52）（%） 米2年債 4.049（-0.072） 米10年債4.481（-0.077） 米30年債5.007（-0.057） ドイツ2.973（+0.027） 英国4.849（-0.048） カナダ3.462（-0.002） 豪州4.911（+0.030） 日本2.713（+0.019） ※米債以外は10年物