◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―０楽天（２６日・バンテリンドーム）２４日の広島戦（バンテリンドーム）で右手首を痛めた村松開人内野手が欠場した。試合後、井上監督は「実際、いけるかなってところだったけど、（けがをしたのは）おとといの話。シーズンのことを考えると、（チームは）これだけ故障者に泣いてるので、慎重にいきたくて休ませた」と説明。大事を取っての欠場となった。村松は、途中交代した２４